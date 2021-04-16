Российская пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграли короткую программу командного чемпионата мира в Осаке, набрав 73,77 балла. Итальянцы Николе Делла Моника и Маттео Гуаризе (66,09) стали вторыми, а представители Японии Рику Миура и Риючи Кихара (65,82) – третьими.
Представители США Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (65,68) стали четвертыми, французы Клео Амон и Денис Стрекалин (61,37) – пятыми, а канадцы Лори-Энн Матте и Тьерри Ферлан (54,91) – шестыми.
|Команда
|Баллы
|Россия
|61
|США
|56
|Япония
|52
|Италия
|36
|Франция
|34
|Канада
|30
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