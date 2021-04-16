Опубликовано 16/04/2021 в 08:48 GMT | Обновлено 16/04/2021 в 08:55 GMT

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла первое место в произвольном танце на командном ЧМ-2021 в Осаке, набрав 130,15 баллов. Спортсмены из Италии Шарлин Гиняр и Марко Фаббри (124,75) стали вторыми , американские фигуристы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110,16) – третьими.

Французы Аделина Галявиева и Луи Торон стали четвертыми (106,58). Пара из Японии Мисато Комацубара/Тим Колето заняла пятую строчку (100,82), а канадские фигуристы Каролэйн Сусис и Шейн Фирус – шестую (97,86).

Команда Баллы Россия 73 США 66 Япония 60 Италия 47 Франция 43 Канада 37

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В ритм-танце пары расположились в том же порядке: Синицина и Кацалапов стали первыми, вторыми были Гиняр и Фаббри, а третьими оказались Хавайек и Бейкер.

В соревнованиях на чемпионате мира в Стокгольме выиграли Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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