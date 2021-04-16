Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла первое место в произвольном танце на командном ЧМ-2021 в Осаке, набрав 130,15 баллов. Спортсмены из Италии Шарлин Гиняр и Марко Фаббри (124,75) стали вторыми , американские фигуристы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110,16) – третьими.
Французы Аделина Галявиева и Луи Торон стали четвертыми (106,58). Пара из Японии Мисато Комацубара/Тим Колето заняла пятую строчку (100,82), а канадские фигуристы Каролэйн Сусис и Шейн Фирус – шестую (97,86).
КомандаБаллы
Россия73
США66
Япония60
Италия47
Франция43
Канада37
Чемпионат мира
Мишина и Галлямов допустили 1 помарку, но все равно победили
41 МИНУТУ НАЗАД
  • В ритм-танце пары расположились в том же порядке: Синицина и Кацалапов стали первыми, вторыми были Гиняр и Фаббри, а третьими оказались Хавайек и Бейкер.
  • В соревнованиях на чемпионате мира в Стокгольме выиграли Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Полное расписание командного ЧМ – прямо по ссылке
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Фигурное катание
Мишина и Галлямов выиграли КП на командном ЧМ в Осаке
2 ЧАСА НАЗАД
Фигурное катание
Американец без квадов выиграл у Коляды. Судьи тянут США?
21 ЧАС НАЗАД