Российский фигурист Михаил Коляда стал третьим в произвольной программе на чемпионате мира в Осаке, набрав 180,72 балла. Первое место занял американец Нэтан Чен (203,24), японец Юдзуру Ханю (193,76) стал вторым, а француз Кевин Эймос (169,13) – четвертый.
Другой представитель России, Евгений Семененко, оказался на пятой строчке, набрав 166,63 балла. Японец Шома Уно занял шестое место (164,96), итальянец Даниэль Грассль (161,56) стал седьмым, американец Джейсон Браун (160,33) – восьмым, француз Адам Сяо Хим Фа (152,64) – девятым, канадец Роман Садовский (134,80) – 10-м, его соотечественник Нам Нгуен – 11-м (133,04).
|Команды
|Баллы
|Россия
|91
|США
|83
|Япония
|78
|Франция
|56
|Италия
|53
|Канада
|42
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