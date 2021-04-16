Опубликовано 16/04/2021 в 10:57 GMT | Обновлено 16/04/2021 в 11:15 GMT

Российский фигурист Михаил Коляда стал третьим в произвольной программе на чемпионате мира в Осаке, набрав 180,72 балла. Первое место занял американец Нэтан Чен (203,24), японец Юдзуру Ханю (193,76) стал вторым, а француз Кевин Эймос (169,13) – четвертый.

Другой представитель России, Евгений Семененко, оказался на пятой строчке, набрав 166,63 балла. Японец Шома Уно занял шестое место (164,96), итальянец Даниэль Грассль (161,56) стал седьмым, американец Джейсон Браун (160,33) – восьмым, француз Адам Сяо Хим Фа (152,64) – девятым, канадец Роман Садовский (134,80) – 10-м, его соотечественник Нам Нгуен – 11-м (133,04).

Команды Баллы Россия 91 США 83 Япония 78 Франция 56 Италия 53 Канада 42

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