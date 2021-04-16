Капитан сборной России на командном чемпионате мира в Осаке Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от второго соревновательного дня турнира.

Сборная России идет на первом месте и на 8 очков опережает занимающую второе место команду США.

«Я очень довольна сегодняшним днем. Наши ребята прекрасно выступили, заняли самые высокие места. Я очень горжусь командой, что они у меня такие сильные, замечательные и уверенные. Рада тому, как прошел день. Я счастлива.

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Сегодня, смотря на таблицу после мальчиков, невозможно не радоваться. Таких баллов мы давно не видели после второго дня. Очень надеюсь, что завтра все пойдет, как мы планируем, и мы останемся на этом месте.

Будет очень здорово для меня, если Россия впервые победит на командном чемпионате мира, и капитаном буду я. Это очень круто. Но нужно дожить до завтра, поболеть за пары, чисто прокатать девушкам. Думаю, все будет хорошо, настрой у нас боевой», – заявила Туктамышева.

Во второй день КЧМ Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в произвольном танце.

В мужском одиночном катании Михаил Коляда стал третьим по итогам произвольной программы, Евгений Семененко – пятым.

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