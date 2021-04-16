Капитан сборной России на командном чемпионате мира в Осаке Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от второго соревновательного дня турнира.
Сборная России идет на первом месте и на 8 очков опережает занимающую второе место команду США.
«Я очень довольна сегодняшним днем. Наши ребята прекрасно выступили, заняли самые высокие места. Я очень горжусь командой, что они у меня такие сильные, замечательные и уверенные. Рада тому, как прошел день. Я счастлива.
Фигурное катание
Второй идеальный прокат 17-летнего Семененко на командном ЧМ
Сегодня, смотря на таблицу после мальчиков, невозможно не радоваться. Таких баллов мы давно не видели после второго дня. Очень надеюсь, что завтра все пойдет, как мы планируем, и мы останемся на этом месте.
Будет очень здорово для меня, если Россия впервые победит на командном чемпионате мира, и капитаном буду я. Это очень круто. Но нужно дожить до завтра, поболеть за пары, чисто прокатать девушкам. Думаю, все будет хорошо, настрой у нас боевой», – заявила Туктамышева.
- Во второй день КЧМ Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в произвольном танце.
- В мужском одиночном катании Михаил Коляда стал третьим по итогам произвольной программы, Евгений Семененко – пятым.
Чемпионат мира
Блестящий бронзовый прокат Коляды в произволке на командном ЧМ
Чемпионат мира
Синицина и Кацалапов подтвердили статус сильнейшей пары мира