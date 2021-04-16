Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в произвольном танце на командном ЧМ-2021 в Осаке, набрав 130,15 баллов.

Ближе к концу проката пара столкнулась с проблемой: у Виктории расстегнулось платье на левом боку. Несмотря на это, фигуристы продолжили выступление, а по итогам произвольного танца набрали 130,15 баллов и заняли первое место.

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Спортсмены из Италии Шарлин Гиняр и Марко Фаббри (124,75) стали вторыми, американские фигуристы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110,16) – третьими.

Французы Аделина Галявиева и Луи Торон стали четвертыми (106,58). Пара из Японии Мисато Комацубара/Тим Колето заняла пятую строчку (100,82), а канадские фигуристы Каролэйн Сусис и Шейн Фирус – шестую (97,86).

Также во второй день соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар.

В мужском одиночном катании Михаил Коляда стал третьим по итогам произвольной программы, Евгений Семененко – пятым.

Сборная России идет на первом месте и на 8 очков опережает занимающую второе место команду США.

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