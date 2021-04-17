Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу спортивных пар на командном чемпионате мира в Осаке.
Действующие чемпионы мира продемонстрировали безупречное катание и набрали 151,59 балла. В командный зачет они принесли сборной 12 очков, как и по итогам короткой программы. Вторыми стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (133,63 и 11 баллов), третьи – японцы Рику Миура и Риюти Кихара (130,83 и 10).
Перед последним видом – произвольной программой одиночниц – сборная России лидирует, получив 103 балла. Отрыв от Америки – девять очков, от Японии – 15.
Фигурное катание
Еще один перфоманс Мишиной/Галлямова под We Are The Champions
- В женском одиночном Россию представляют Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.
- Россия еще не выигрывала командный чемпионат мира.
Фигурное катание
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Фигурное катание
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