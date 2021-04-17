Опубликовано 17/04/2021 в 07:21 GMT | Обновлено 17/04/2021 в 07:22 GMT

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу спортивных пар на командном чемпионате мира в Осаке.

Действующие чемпионы мира продемонстрировали безупречное катание и набрали 151,59 балла. В командный зачет они принесли сборной 12 очков, как и по итогам короткой программы. Вторыми стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (133,63 и 11 баллов), третьи – японцы Рику Миура и Риюти Кихара (130,83 и 10).

Перед последним видом – произвольной программой одиночниц – сборная России лидирует, получив 103 балла. Отрыв от Америки – девять очков, от Японии – 15.

Фигурное катание Еще один перфоманс Мишиной/Галлямова под We Are The Champions ЧЕРЕЗ 25 МИНУТ

В женском одиночном Россию представляют Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Россия еще не выигрывала командный чемпионат мира.

Фигурное катание У Синициной расстегнулось платье во время произвольного танца 16 ЧАСОВ НАЗАД