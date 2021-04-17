Сборная России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоялся в городе Осака, Япония.
За три соревнованительных дня состоялись 8 выступлений в четырех видах, в шести из которых победили спортсмены из России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли обе программы в соревнованиях пар, Виктории Синициной и Никите Кацалапову не было равных в танцах на льду, а Анна Щербакова завоевала два первых места в соревнованиях одиночниц. На счету Елизаветы Туктамышевой 2-е и 3-е места, у Михаила Коляды – 3-е место в произволке.
Сборная России суммарно набрала 125 баллов и на 15 очков опередила ставших вторыми американцев. Третье место у команды Японии.
Фигурное катание
🔴 Россия выиграла КЧМ. Как это было
|Команда
|Баллы
|Россия
|125
|США
|110
|Япония
|106
|Франция
|72
|Италия
|67
|Канада
|57
- Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира.
- Командный ЧМ проводится раз в два года с 2009-го. Россия дважды брала серебро соревнований и один раз бронзу, у США – 4 золота.
Фигурное катание
Щербакова выиграла произволку на КЧМ, Туктамышева – 3-я
Фигурное катание
Еще один перфоманс Мишиной/Галлямова под We Are The Champions