Сборная России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоялся в городе Осака, Япония.

За три соревнованительных дня состоялись 8 выступлений в четырех видах, в шести из которых победили спортсмены из России. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли обе программы в соревнованиях пар, Виктории Синициной и Никите Кацалапову не было равных в танцах на льду, а Анна Щербакова завоевала два первых места в соревнованиях одиночниц. На счету Елизаветы Туктамышевой 2-е и 3-е места, у Михаила Коляды – 3-е место в произволке.

Сборная России суммарно набрала 125 баллов и на 15 очков опередила ставших вторыми американцев. Третье место у команды Японии.

Фигурное катание 🔴 Россия выиграла КЧМ. Как это было ЧАС НАЗАД

Команда Баллы Россия 125 США 110 Япония 106 Франция 72 Италия 67 Канада 57

Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира.

Командный ЧМ проводится раз в два года с 2009-го. Россия дважды брала серебро соревнований и один раз бронзу, у США – 4 золота.

Фигурное катание Щербакова выиграла произволку на КЧМ, Туктамышева – 3-я 28 МИНУТ НАЗАД