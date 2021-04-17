Сборная России почти выиграла командный чемпионат мира впервые в истории – перед заключительным видом, произвольной программой одиночниц, лидерство над США составляет девять баллов. Теперь дело за Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой.

Лиза выйдет на лед в 12:24 по московскому времени, Аня – сразу после нее, в 12:32. Заключительную разминку будем смотреть вместе.

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12:09. 133,19 балла – общий результат Брэди. А теперь на льду Рика Кихира – получится ли тройной аксель? А может, четверной сальхов?

12:06. А вот у Теннелл именно что красиво и чисто! Не все непрыжковые оценены на четверый уровень, но текущие 72,69 за технику – это очень солидно. Не Трусова и Щербакова с их сотней, но круто для выступления без ультра-си.

12:00. 127,24 – результат американки. Она выходит на текущее первое место, уступая место на льду соотечественнице Брэди Теннелл.

11:57. Уверенно, красиво и чисто – хотелось написать. Но к концу программы Чен подустала и сорвала тройной лутц, оставшись без каскада. Правда, это всего одна серьезная помарка. По технике Карен обходит девушек из первой разминки.

11:52. Раскатка закончена – на льду американка Карен Чен. Разумеется, без тройных акселей и квадов. Америка защищает второе место от Японии.

11:50. Ждем от российских девчонок элементы ультра-си: Лиза заявила два тройных акселя, Аня – один четверной флип. По сути, чудес не нужно – Россия практически обеспечила победу.

11:49. Положение фигуристок после первой разминки:

11:45. Фигуристки из сильнейшей разминки выходят на лед для разминки! Друг за другом выступят американки Карен Чен и Брэди Теннелл, японки Рика Кихира и Каори Сакамото, россиянки Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова.

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