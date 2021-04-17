Опубликовано 17/04/2021 в 09:43 GMT | Обновлено 17/04/2021 в 09:44 GMT

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и третье места в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке. Их выступления были заключительными, и Россия впервые в истории выиграла турнир.

Щербакова выиграла произволку с результатом в 160,58 балла – она исполнила со степ-аутом четверной флип. Туктамышева стала третьей, ее оценки – 146,23 балла. Лиза чисто приземлила два тройных акселя, но уступила японке Каори Сакамото (150,29).

Одиночницы принесли России 22 балла. Россия набрала 125 очков, опередив США и Японию.

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Помимо Щербаковой и Туктамышевой, сборную представляли Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Россия впервые выиграла командный чемпионат мира.

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