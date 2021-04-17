Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира, сделав это легко и непринужденно – в Осаку приехали призеры ЧМ в Стокгольме, включая чемпионов, и лучшие на данный момент одиночники. Победа была предсказуемой и стала классным завершением сезона.

Максимальные 24 балла принесли Анна Щербакова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Елизавета Туктамышева была второй в короткой программе и третьей в произвольной, в мужской произволке Михаил Коляда занял третье место вслед за небожителями – Нэтаном Ченом и Юдзуру Ханю.

Турнир получился душевным, милым и ламповым – как всегда в Японии. Не обошлось без судейских косяков: Туктамышева должна была стоять выше в обоих прокатах, Коляду и Семененко задвинули в короткой программе под Джейсона Брауна, не исполнившего ни одного четверного прыжка. Но на выходе получилась первая победа, а счастливые Лиза и Аня давали пресс-службе турнира интервью на английском языке.

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Победное интервью Туктамышевой и Щербаковой на английском

«Победа на командном турнире – это блестящее завершение очень непростого сезона. Это даже не точка, а большой восклицательный знак! Очень благодарен нашим тренерам, подготовивших наших ребят. Благодарен спортсменам, которые смогли показать свой максимум, несмотря на то что буквально совсем недавно закончился чемпионат мира. Они нашли в себе силы и возможности, чтобы еще раз продемонстрировать свой максимум на турнире в Японии. В Федерации довольны результатом сборной России», – буднично подытожил глава ФФККР Александр Горшков.

Но менее чем через год запланирован другой командный турнир – более важный, даже самый важный за четырехлетний цикл. Это олимпийский командник, который состоится в Пекине-2022 в третий раз. В Сочи выиграла Россия, в Пхёнчхане – Канада, и теперь все снова плывет в руки русских фигуристов, имеющих самый сбалансированный состав в женском и даже мужском одиночном катании, парах и танцах.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Россия – фаворит командного турнира на Олимпийских играх, но в победном порыве нужно помнить, что на Олимпиаде другие правила. Не все фигуристы катают по две программы: разрешены две замены. В Сочи заменили парников и танцоров, в Корее – парников и одиночниц. К борьбе на Олимпиаде стоит подойти более стратегически – и фигуристам с тренерами, и формирующим состав чиновникам. Не должно быть ошибок ни с выбором кандидатур, ни с контентом, как было три года назад у Коляды – на кону стоит очень многое.

Кандидаты на замену также зависят от расписания личного турнира, который составляют организаторы в зависимости от собственных предпочтений. Так как Игры 2022 года пройдут в Пекине, на сладкое оставлены спортивные пары – Вэнцзин Суй и Цун Хань будут биться за золото. Поэтому с большой долей вероятности за командным золотом пойдет только одна российская пара, и федерации предстоит сделать серьезный выбор между Мишиной/Галлямовым, Бойковой/Козловским и имеющими опыт олимпийского командника Тарасовой/Морозовым – это как минимум. И, конечно, логично сделать замену у одиночниц: тогда есть теоретический шанс, что чемпионками уедут все трое отобравшихся.

Предолимпийский сезон завершен. Пора морально готовиться к олимпийскому.

Фигурное катание Победное интервью Туктамышевой и Щербаковой на английском 2 ЧАСА НАЗАД