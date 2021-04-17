Стало известно, сколько заработали российские фигуристы за выступление на командном чемпионате мира в Осаке.
За победу в общем зачете сборная России получит 200 тысяч долларов. 15 тысяч получит танцевальная пара Виктория Синицина Никита Кацалапов, столько же – спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов. 10 тысяч заработала Анна Щербакова, сообщает ТАСС.
  • Общий призовой фонд турнира составил 1 млн долларов.
  • Россия набрала 125 баллов в зачете. На втором месте оказалась команда США со 110 очками.
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