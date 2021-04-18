Генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу российских фигуристов на командном чемпионате мира.

«Поздравляю всю команду. Но особенно питерскую заводилу и императрицу Лизу Туктамышеву. Отдельные ей поздравления, просто прекрасное и чудесное выступление. Огромное количество звонков было от родителей в школу перед выступлениями, а это для нас очень важно. Девчонки и сборная в целом подарили очень хорошее настроение.

Отмечу команду за патриотизм и идеологию, которой было много и то, как они собрались с духом. Было видно единение всей команды, чего очень не хватает нашим футболистам. Честно, даже не ожидал такого отрыва. Америкосы все видели и чувствовали, судили против нас. Но вот что значит мастерство и профессионализм наших тренеров и спортсменов», – цитирует Лайшева Sport24

Фигурное катание Сборная России забрала почти 1/4 призового фонда командного ЧМ 17 ЧАСОВ НАЗАД

Сборная России впервые выиграла World Team Trophy. В 2021-м турнир проходил в Осаке (Япония).

Команду представляли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Фигурное катание Награждение русских фигуристов на КЧМ – с флагом и гимном 19 ЧАСОВ НАЗАД