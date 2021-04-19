Опубликовано 19/04/2021 в 11:49 GMT | Обновлено 19/04/2021 в 11:49 GMT

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подвела итоги сезона-2020/21.

«Были проведены многие соревнования, которые мотивировали и спортсменов, и нас работать и двигаться. При том, что некоторые федерации из-за карантинных мер были вынуждены просто сидеть.

На чемпионате России то, как стартовали девочки... Когда казалось, что лучше уже нельзя, выходила следующая и катала еще лучше. Казалось, ну уже лучше не может быть, и опять выходила следующая и каталась еще лучше. В конце это были прямо эмоции», – сказала Тутберизе в эфире Первого канала

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В сезоне-2020/21 состоялось только два международных соревнования: чемпионат мира и World Team Trophy.

Ученица Тутберидзе Анна Щербакова взяла личный титул и выиграла в составе национальной команды.

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