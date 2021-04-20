Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогут вернуться на соревновательный уровень.

– Вопрос, который я задаю всем, за который продолжают меня ругать, но тем не менее – реально ли Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентоспособный уровень?

– Я думаю, что нереально. Но нереально не потому, что они сами не могут, а нереально потому, что сверху наступают более быстрые и более молодые, которые просто быстрей, вот и все. Поэтому нереально. А так только время покажет. Мы можем рассуждать об этом и выдвигать версии, а как оно все будет… Люди же сегодня так, а завтра раз! – и взялись за себя.

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– Кто в нашей команде сейчас, на ваш взгляд, железные кандидаты на поездку в Пекин-2022?

– Не могу сказать на 100%, но, наверное, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова. Скорее всего так. Елизавета Туктамышева – все будет зависеть от того, как они сезон пройдут, – сказал Давыдов в

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Давыдов тренирует в ЦСКА, под его руководством занимается перспективная 14-летняя юниорка Софья Самоделкина.

Загитова и Медведева не соревновались с декабря 2019 года.

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