Елизавета Туктамышева пришла на шоу «Вечерний Ургант» и рассказала ее ведущему Ивану Урганту, как она подбадривала других фигуристок из сборной России.
– Вы же девчонок должны были зарядить там, девчонки – мал мала меньше, – заявил Ургант.
– Заряжала, помогала.
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– Каким образом? Вот давайте: я, например, Щербакова. Неважно, представьте, что я фигуристка. Представим, что мне 16. Заряжайте меня, Елизавета, давайте. Как вы это говорите?
– Ситуация: мы сидим в раздевалке, вы очень переживаете.
– Лиза, у меня ничего не получится! Я опять выиграю!
– Я говорю: «Не переживай».
– Лиза, там же сколько, это же лед!
– Да, говорю, хорошо все будет.
– Вам надо с мотивационными тренингами выступать, Елизавета, – подытожил ведущий.
- Туктамышева была капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.
- Российская команда впервые в истории заняла на турнире первое место.
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