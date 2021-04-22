Елизавета Туктамышева пришла на шоу «Вечерний Ургант» и рассказала ее ведущему Ивану Урганту, как она подбадривала других фигуристок из сборной России.

– Вы же девчонок должны были зарядить там, девчонки – мал мала меньше, – заявил Ургант.

– Заряжала, помогала.

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– Каким образом? Вот давайте: я, например, Щербакова. Неважно, представьте, что я фигуристка. Представим, что мне 16. Заряжайте меня, Елизавета, давайте. Как вы это говорите?

– Ситуация: мы сидим в раздевалке, вы очень переживаете.

– Лиза, у меня ничего не получится! Я опять выиграю!

– Я говорю: «Не переживай».

– Лиза, там же сколько, это же лед!

– Да, говорю, хорошо все будет.

– Вам надо с мотивационными тренингами выступать, Елизавета, – подытожил ведущий.

Туктамышева была капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.

Российская команда впервые в истории заняла на турнире первое место.

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