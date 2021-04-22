Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о методах работы тренера Этери Тутберидзе и объяснила, почему Этери Георгиевну считают требовательным и жестким тренером.

«Ей нужен результат. Нужно, чтобы мы показывали максимум, на что способны. Мне кажется, иногда мы сами можем от себя чего-то не ждать. То есть она понимает, что мы можем на самом деле, и хочет от нас всех всего самого лучшего.

Она очень переживает за учеников. Столько работы вложено. Тренеры вкладывают свою работу в нас, а мы показываем результат работы, которая была проделана», – сказала Щербакова в эфире «Пусть говорят» на Первом канале. Ее слова приводит РИА Новости.

Фигурное катание Американец без квадов выиграл у Коляды. Судьи тянут США? 15/04/2021 В 12:41

Щербакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Позже Аня в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Осаке. Щербакова стала первой в короткой и произвольной программе одиночниц.

Фигурное катание Щербакова и Туктамышева – 1-я и 2-я в короткой программе КЧМ 15/04/2021 В 09:01