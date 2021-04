Скоро Олимпиада: эти слова весной 2021 года стоят и перед летними видами спорта, и перед зимними. Небывалый прецедент создала пандемия коронавируса, сдвинувшая Токио-2020 на год вперед. Пекин-2022 остается на месте, и зимники готовы начать важнейшее за четыре года межсезонье. Главная рубка за олимпийские путевки намечается, конечно же, в женском фигурном катании.

Ковидный сезон-2020/21 в итоге состоялся, но получился очень странным. Первая половина прошла в России: национальная федерация заменила серию Гран-при этапами Кубка России, провела Rostelecom Cup и отборочный чемпионат России в Челябинске, а в даты несостоявшегося чемпионата Европы запустила крутейший командный турнир. Трусость ISU и безрассудная смелость ФФККР стоят на разных полюсах. Чемпионат мира в Стокгольме и командник в Осаке показали, что при соблюдении всех ограничений в «пузыре» массовых заболеваний не случилось, а в России организаторам следовало быть менее беспечными – из-за банкетов и помпезных жеребьевок коронавирусом переболела практически вся сборная.

Главный вывод подошедшего к концу сезона стоит сделать не из мега-результатов русских фигуристов и не из судейства. Хочется сказать, что перед Олимпиадой пора прекратить возвышать и выделять Алину Загитову и Евгению Медведеву. С их Игр прошло почти четыре года, но они по-прежнему взрывают медиапространство и умы болельщиков в разы сильнее, чем фамилии Щербаковой, Трусовой, Туктамышевой и других. Алина и Женя – великие фигуристки своего времени и предыдущего стыка олимпийских циклов, но перед Пекином пора приготовиться к другому противостоянию.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Getty Images

Пока окончательно понять, что Загитова и Медведева продолжат радовать фанатов на шоу, но не вернутся на соревновательный уровень. Точнее, выступить на паре стартов они смогут, но едва ли попадут в призы и точно не выиграют. Они двигали фигурку четыре-пять лет назад: сначала Женя брала стабильностью и прыжками во второй половине программы, потом Алина добавила каскад с риттбергером и на Играх сделала его в бонусной зоне. Это стало основной причиной главной в ее жизни победы.

Теперь обе с трудом вставляют тройные прыжки в показательные номера, перемежая успешные попытки с падениями. Только недавно обе восстановили каскады. Медалистки ОИ-2018 вряд ли вернутся в былую форму, которая нужна для победы на турнирах. Загитова потеряла боевой вес (это не пинок в ее сторону – это констатация факта, совершенно нормального для фигуристки, которая полтора года не выступала в любителях), Медведева так долго боролась с травмой спины и коронавирусом, что пока не показывает даже зубцовые прыжки. Она начала с сальхова – самого простого элемента из тройных.

Поэтому пора переключаться на Щербакову, Валиеву, Трусову, Туктамышеву, Усачеву, Хромых, Косторную. Загитова и Медведева сейчас скорее медийные персоны, чем фигуристки: Алина работала на Первом канале, Евгения неоднократно появлялась на различных шоу ТНТ.

Анна Щербакова против Камилы Валиевой – вот дуэль нового сезона. Они начнут олимпийский сезон на тех же позициях, что и Загитова с Медведевой несколько лет назад. Щербакова – действующая чемпионка мира с безупречной репутацией у судей и мировым рекордом по компонентам (справедлив ли он – другой вопрос), Валиева впервые будет соревноваться со взрослыми на международном уровне. У нее более убойный контент: Анна владеет четверными флипом и лутцем, у Камилы к четверным тулупу и сальхову добавляется тройной аксель, за счет которого она способна создать отрыв в короткой программе. С компонентами все тоже в порядке: Валиева уже несколько лет считается лучшей по скольжению, презентации и растяжке. Ее точно не назовешь юной попрыгушкой, как пытались окрестить Загитову – и на это вряд ли осмелятся международные судьи.

Для судей в России и Аня, и Камила – космос, поэтому если бы отборочный чемпионат России провели сейчас, первым и вторым номером на Игры отправились бы они. За третий развернулась бы борьба: Александра Трусова надеется стабилизировать пять четверных, Елизавета Туктамышева – попасть на Олимпиаду с третьей попытки. Дарья Усачева из группы Тутберидзе получает очень высокие баллы даже без ультра-си, Майя Хромых, если прыгнет квады, также очень конкурентоспособна. И не стоит забывать про Алену Косторную, которая вернулась в «Хрустальный» от Евгения Плющенко.

Камила Валиева Фото: Getty Images

Первый год Плющенко в качестве тренера фигуристки сборной России получился неоднозначным. Трусова взяла бронзу чемпионата мира, но столкнулась со шквалом критики – третьей якобы должна была стать бельгийка Луна Хендрикс с более простым, но безошибочным контентом и зрелым катанием. Плющенко в начале сезона объявлял бой судейству и говорил в целом правильные вещи, но сталкивался только с непониманием: закулисье русской фигурки (да и мировой в общем-то тоже) – болото в состоянии застоя. Плющенко-тренера пока не приняли, и на данный момент у него мало шансов обыграть Тутберидзе на Олимпиаде. Уход Косторной добавил Евгению большой репутационный минус.

Обнадеживающий скачок перед Играми сделали парники и танцоры, вернув золото ЧМ в Россию впервые с 2013-го и 2009-го соответственно. Русская пара наконец обыграла китайцев Вэнцзин Суй и Цун Ханя – не академичные Бойкова/Козловский и не опытные Тарасова/Морозов, а молодые Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в межсезонье перешедшие из группы Великовых к Тамаре Москвиной. Тамара Николаевна немного обнаглела (в интервью она сказала именно так) и поставила ребятам программу под We Are The Champions – да еще и со словами. И расчет сработал. Но Олимпиада пройдет в Пекине – и там будет еще сложнее.

Чемпионский прокат Мишиной/Галлямова под We Are The Champions

В танцах золото достались Виктории Синициной и Никите Кацалапову – правда, в отсутствии главных конкурентов: Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции отказались от участия в чемпионате мира. Это может серьезно попортить их ставки, поэтому на Играх в танцах ожидается жесточайшая заруба, не уступающая по накалу ни пхёнчханской битве французов с легендарными Тессой Вирчу и Скоттом Мойром, ни более ранним противостояниям канадцев с Мэрил Дэвис и Чарли Уайтом.

Олимпийский сезон близко – осталось переждать межсезонье. В 2020-м оно получилось настолько ярким, что порой хотелось отдыха от новостей-молний о фигурном катании. Ждем новых трансферов?

