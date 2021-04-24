Тренерский штаб «Хрустального» в составе Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова посетил телепередачу «Вечерний Ургант». Тренеры признались, что им было бы интересно поработать в парном катании – до этого они тренировали только одиночников.

Ургант: «А правда ли, что вы начинаете работать в направлении парного катания?»

Тутберидзе: «Ну, это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел».

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Глейхенгауз: «Который мы должны заполнить, видимо».

Тутберидзе: «Я просто вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались».

Ургант: «Я понял. Вы просто увидели непаханое поле и готовы туда идти».

Тутберидзе: «Это интересно, да».

На шоу Тутберидзе выступают действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов – слухи связывают их с переходом в «Хрустальный».

Тутберидзе приходила в студию «Вечернего Урганта» после победы Юлии Липницкой на Олимпиаде-2014.

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