Российская фигуристка Анна Щербакова признана лучшей спортсменкой марта по версии Американской спортивной академии.

17-летняя Щербакова выиграла титул на чемпионате мира, который проходил в шведском Стокгольме. В апреле она виыграла командный турнир World Team Trophy в составе сборной России.

Лучшим спортсменом среди мужчин объявлен американец Нэтан Чен, который также взял золото. Чен стал трехкратным чемпионом мира, обойдя по этому показателю двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю. О наградах объявлено на официальном сайте академии

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Щербакова стояла на пьедестале с Елизаветой Туктамышевой и Александрой Трусовой – фигуристки из России впервые в истории заняли полный подиум ЧМ.

Серебро мужского турнира взял Ханю, бронзовым призером стал Юма Кагияма.

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