Российская фигуристка Алена Косторная восстановила тройной аксель, который успешно исполняла на соревнованиях в сезоне-2019/20.
17-летняя Косторная исполнила элемент ультра-си с небольшой помаркой на выезде во время финального выезда всех участников на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте.
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Возвращение тройного акселя было одним из условий, поставленных Алене штабом «Хрустального» после камбэка из группы Евгения Плющенко.
- Косторная провела сезон-2020/21 в академии «Ангелы Плющенко», не выиграла ни одного турнира и не отобралась на чемпионат мира. В начале марта она объявила о возвращении к Тутберидзе.
- В сезоне-2019/20 под руководством Тутберидзе Алена выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. ЧМ-2020 отменили из-за пандемии коронавируса.
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