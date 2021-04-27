Опубликовано 27/04/2021 в 17:36 GMT | Обновлено 27/04/2021 в 17:36 GMT

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут работать под руководством Этери Тутберидзе.

О переходе сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР). Пара будет тренироваться в «Хрустальном», Максим Траньков также продолжит работу со спортсменами. Евгения Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов – «Самбо-70».

Тарасова и Морозов – серебряные призеры Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в командных соревнованиях.

На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме пара заняла четвертое место.

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