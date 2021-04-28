Первый большой трансфер предолимпийского фигурного межсезонья состоялся – Этери Тутберидзе будет работать не только с одиночниками, но и с парами. В «Хрустальный» перешли действующие чемпионы России и вице-чемпионы командного турнира в Пхёнчхане-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов – новость после череды слухов официально объявила ФФККР.

Переход не стал сенсацией в том плане, что вырисовывался уже несколько недель: Евгения и Владимир гастролировали с шоу Тутберизде «Чемпионы на льду», потом вместе с другими фигуристами из группы Этери пришли в зрительный зал «Вечернего Урганта», когда тренерский штаб «Хрустального» в полном составе искрометно беседовал с ведущим. «Это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел», – прокомментировала Тутберидзе возможность работы со спортивными парами. И с глобальной точки зрения присоединение Тарасовой/Морозова – важнейшая новость для российского и мирового фигурного катания.

Важно понимать, что это не скандальный переход от одног специалиста к другому, как год назад было с трансферами Александры Трусовой и Алены Косторной от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Евгения и Владимир переходят на лед «Хрустального» вместе со своим тренером Максимом Траньковым, который вел их с самого начала олимпийского цикла. Парное катание – не только прыжки, но и уникальные элементы: выбросы, подкрут, поддержки. У Тутберидзе и ее команды таких знаний объективно нет, но она абсолютно точно готова вывести не только Тарасову с Морозовым, но и весь вид на принципиально новый уровень.

Фигурное катание «Не надо исключать». Тарасова и Морозов могут уйти к Тутберидзе 12/04/2021 В 16:32

Владимир Морозов, Евгения Тарасова, Максим Траньков Фото: Getty Images

«Я просто вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались», – рассказала Тутберидзе Урганту.

Слова могут показаться резковатыми – все-таки, пары легендарной Тамары Москвиной взяли на чемпионате мира золото и бронзу. Но Тутберидзе права: всем без исключения парам есть, куда расти. Почему-то возможность усложнения здесь исторически измеряется четверными выбросами и подкрутами – и выбросы ультра-си считаются огромным риском, даже опасностью для здоровья партнерши. Например, двукратный олимпийский чемпион Траньков сознательно не выбрасывал Татьяну Волосожар в четыре оборота, а немка украинского происхождения Алена Савченко, напротив, обожала идти ва-банк и могла поставить сложный выброс последним элементом программы. В новом олимпийском цикле, когда цена ошибки после корректировки судейской системы возросла, топовые пары вернулись к стандартным тройным выбросам.

Но фигуристы-парники и их тренеры забыли про прыжки. На недавнем чемпионате мира в Стокгольме контент всех 24 пар ограничивался тулупами и сальховами – это самые простые прыжки, также именуемые младшими. Сложнейший прыжковый элемент на турнире – каскад из двух тройных сальховов через ойлер у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые и стали чемпионами. Никто даже не пытался заходить на старший прыжок – флип, лутц или риттбергер. Не было и двойных акселей. На чемпионате России параллельный тройной флип исполнили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – но только в произвольной программе и с недокрутом. Павлюченко до перехода в пары тренировалась как раз у Тутберидзе.

Именно поэтому Этери Георгиевна видит простор для творчества, и пары, которые усложнятся в прыжках и стабилизируют их, получат огромное преимущество. Ко всему можно прийти постепенно: сначала накатать один старший тройной в произвольной, потом вставить его в короткую. Наконец, усложнить каскад. Четверные и тройной аксель – задача для более долгосрочного планирования, которая усугубляется тем, что телосложение партнеров-мужчин все-таки больше заточено на силовые парные элементы, а не многооборотные прыжки. Но если за дело возьмется Тутберидзе, она запросто скатает фигуристов с необходимыми габаритами.

Конечно, четверные – это не про Тарасову и Морозова: мега-усложнение в парах – работа не на один олимпийский цикл, и работа конвейерная, как любит и умеет Этери. У Евгении и Владимира после Олимпиады в Пхёнчхане разладились именно прыжки, а топ-тренеров не нашлось: Нина Мозер, готовившая их к Играм-2018, некорректно намекнула на потерю интереса к паре, у Транькова не было тренерского опыта. Фигуристы улетели в США к Марине Зуевой и благодаря работе с ней серьезно прибавили в презентации и скольжении. Но Зуеву нельзя назвать технарем. А для Тутберидзе и Сергея Дудакова, который каждый день ставит 12-летним девчонкам четверные, поправить тройные сальхов и тулуп наверняка ничего не стоит. Как жук чихнул – сказала бы Татьяна Анатольевна.

Тренерский штаб Этери Тутберидзе Фото: Imago

Для борьбы за золото Олимпиады Тарасовой (Евгении, а не Татьяне Анатольевне) и Морозову необязательно даже учить лутц или флип. Им нужно стабилизировать свой прежний контент и прыгать без ошибок: падений, степ-аутов или недокрутов. В таком случае они смогут опередить соперников – Мишину и Галлямова, Бойкову и Козловского, Павлюченко и Ходыкина.

Наконец, наличие в kiss and cry Тутберидзе – плюс для судей. Как показал чемпионат мира, не только для российских – для международных тоже. Ученики и ученицы Этери получают больше в шкале GOE, им ставят более щедрые компоненты, и не всегда заслуженно. Но для Тарасовой, Морозова и Транькова эти кривотолки неважны – стратегически они сделали очень правильный шаг, который в случае стабильных выступлений позволит им котироваться в глазах арбитров выше пар Москвиной.

На действующих чемпионах России Тутберидзе будет пробовать и познавать парное катание, а по итогам сезона поймет, стоит ли оно более глубокого погружения. Возможно, у нее не получится – Этери так и не научилась выводить на топ-уровень парней-одиночников. Но идея поставить на поток и парное катание – определено здравая, а через год как раз завершится строительство новых катков для «Самбо-70». Как выражается сама Тутберидзе, так интереснее.

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