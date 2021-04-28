Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выпустила новые футболки с необычным дизайном. Принт на лицевой стороне напоминает фреску Микеланжело «Сотворение Адама».
«Если вы еще не уверены, подойдет ли вам футболка из моей линии одежды, теперь можете отбросить все сомнения. На сайте представлена новая коллекция, которая подойдёт абсолютно всем! Футболки очень удобные и свободные. Можете быть уверены, вам будет в них комфортно. Также они очень красивые, мы долго работали над дизайном», – написала Туктамышева в инстаграме.
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- Туктамышева была капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.
- Российская команда впервые в истории заняла на турнире первое место.
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