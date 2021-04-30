Американский тренер по фигурному катанию Рафаэлю Арутюнян прокомментировал работу российских коллег. Он заявил, что не видит ничего особенного в достижениях Этери Тутберидзе.
«В свое время для меня иконой был Станислав Алексеевич Жук. Сейчас, например, Татьяна Анатольевна не работает, а работают два человека – для меня иконы: Тамара Николаевна и Алексей Николаевич. Ну, неплохо Этери с группой.
Нормально. Я не вижу там чего-то особенного, просто хорошая ситуация, хорошие ребята, тренеры хорошие. Штаб хороший, тренеры хорошие, она хорошо работает и хорошо руководит этим всем процессом, ребят хороших набирают. Но для того, чтобы стать Алексеем Николаевичем и Тамарой Николаевной, еще нужно время. Посмотрим», – заявил Арутюнян в интервью Василию Конову.
Фигурное катание
Туктамышева показала мерч. Он напоминает «Сотворение Адама»
- Арутюнян тренирует трехкратного и действующего чемпиона мира Нэтана Чена.
- Ученица Тутберидзе Анна Щербакова в сезоне-2020/21 виыграла все старты, в которых участвовала, включая чемпионат мира.
Фигурное катание
Тарасова и Морозов – старт Тутберидзе в парах. Получится?
Фигурное катание
Тарасова и Морозов перешли к Тутберидзе