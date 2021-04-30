Американский тренер по фигурному катанию Рафаэлю Арутюнян прокомментировал работу российских коллег. Он заявил, что не видит ничего особенного в достижениях Этери Тутберидзе.

«В свое время для меня иконой был Станислав Алексеевич Жук. Сейчас, например, Татьяна Анатольевна не работает, а работают два человека – для меня иконы: Тамара Николаевна и Алексей Николаевич. Ну, неплохо Этери с группой.

Нормально. Я не вижу там чего-то особенного, просто хорошая ситуация, хорошие ребята, тренеры хорошие. Штаб хороший, тренеры хорошие, она хорошо работает и хорошо руководит этим всем процессом, ребят хороших набирают. Но для того, чтобы стать Алексеем Николаевичем и Тамарой Николаевной, еще нужно время. Посмотрим», – заявил Арутюнян в интервью Василию Конову.

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Арутюнян тренирует трехкратного и действующего чемпиона мира Нэтана Чена.

Ученица Тутберидзе Анна Щербакова в сезоне-2020/21 виыграла все старты, в которых участвовала, включая чемпионат мира.

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