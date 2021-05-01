Российская фигуристка Александра Трусова покинула группу Евгения Плющенко после года совместного сотрудничества. Об этом тренер объявил в инстаграме, намекнув, что 16-летняя спортсменка возвращается в «Хрустальный» под руководство Этери Тутберидзе.

«С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа Кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1-го мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены.

Как сложится ее спортивная карьера в будущем, знает только господь бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой! По условиям нашего соглашения мы не разглашаем причин нашего расставания: может быть, когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаемся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях.

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Как показывает практика, жизнь – это забег на длинную дистанцию, а это только ее начало. От нас Александра уезжает на белом коне, с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков! Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям и без испытательного срока, и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!

Уважаемую прессу просим не нарушать личное пространство обеих сторон, мы точно не даем комментариев. Для этого, собственно, и написан этот пост. Мы продолжаем работать дальше, без громких обещаний, на результат с нашими спортсменами и тренерами. Увидимся в следующем сезоне – уверен, что вам будет еще о чем поговорить», – написал Плющенко.

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко в межсезонье-2020.

Также «Хрустальный» по тому же маршруту покинула Алена Косторная, но затем вернулась в «Самбо-70».

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