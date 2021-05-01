Это русская фигурка, друзья! Иногда бессмысленная, часто беспощадная, всегда – непредсказуемая. На майские праздники в прошлом году медиапространство взорвал переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Проект ТЩК распался, наметилась глобальная революция, а потом по тому же маршруту побежала Алена Косторная. И первой вернулась обратно в «Хрустальный».

Начался май 2021-го, и Трусова с Плющенко снова стали главными ньюсмейкерами в русском спорте: спустя год они объявили о прекращении сотрудничества, которое принесло 16-летней фигуристке бронзовые медали чемпионатов мира и России. И, как выразился ее теперь уже бывший тренер, приличный счет на банковской карте.

официальном объявлении Плющенко не сказал напрямую, что Трусова возвращается к Тутберидзе, но непрозрачно на это намекнул несколько раз. Вот цитаты, позволяющие сделать такой вывод сразу после прочтения:

Фигурное катание Трусова ушла от Плющенко и, вероятно, вернулась к Тутберидзе 2 ЧАСА НАЗАД

«Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены».

Александра Трусова с тренерами Фото: Getty Images

«Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям и без испытательного срока, и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!» – намек на Косторную, которая давала программное интервью Первому каналу. Тутберидзе приняла ее на испытательный срок.

Затем инсайд вбросил «Матч ТВ» , сообщив, что Саша уже провела разминку в «Хрустальном». Значит, в марте глава «Самбо-70» Ренат Лайшев не обманывал, когда намекал на переговоры об обратном трансфере и ругался с Яной Рудковской. Жена Плющенко тогда назвала слухи «провокацией шутника, мечтателя и сказочника». Наконец, президент ФФККР Александр Горшков заявил , что ничего не слышал о трансфере, а эта примета работает безотказно: если Горшков не в курсе, значит, переход стопроцентно состоялся.

Трусова поступила правильно? Проект Плющенко-тренера провален?

Логических и действительно убедительных причин со спортивной точки зрения у обратного перехода нет. Трусова и Плющенко отлично сработались, сошлись характерами и получали от сотрудничества взаимную выгоду. Саша не улучшила результаты, но и не ухудшила – осталась на тех же третьих местах, выучила четверной риттбергер и продвинулась в освоении тройного акселя. Значит, дело было не в волшебстве от Тутберидзе: объективно ничего не мешало тандему продолжать работу и прогрессировать. Но – важное замечание – фигуристка и тренер расстались мирно, максимально открыто и без скандала. И этому есть объяснение.

Александра Трусова Фото: Getty Images

Трусова поступила правильно с результативной точки зрения. И она, и Плющенко наверняка поняли, что без Тутберидзе выиграть Олимпиаду невозможно. Не потому, что Этери гениальна, а Саша и Евгений бесталанны, а потому что так поставила себя ФФККР, транслирующая этот месседж и в ISU. С Тутберидзе, Дудаковым и Глейхенгаузом на тренерском мостике Александра начнет получать более высокие надбавки в GOE и лучшие баллы за компоненты. И, конечно же, судьи перестанут отмечать ей неясное ребро на флипе. Это поняли даже парники – Евгения Тарасова и Владимир Морозов перешли к Тутберидзе явно не только за прыжками.

Плющенко пытался с этим бороться, но пока отступил в сторону, надеясь на следующий олимпийский цикл и других фигуристок, у которых в запасе больше времени, чем у Трусовой. Его проект как тренера определенно не провален, но первый виток дуэли остался за Этери и на табло, и ментально. А ТЩК снова вместе, и кто-то из них наверняка не отберется на Олимпиаду.

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