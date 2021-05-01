Российcкие тренеры и эксперты оценили уход фигуристки Александры Трусовой от Евгения Плющенко и еще возвращение к Этери Тутберидзе. Татьяна Тарасова восприняла трансфер позитивно.

«Как оценивать, что от Плющенко уходят? Так и оценивайте. Мне не казалось, что все здорово начиналось, когда он захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого нужно время», – цитирует Тарасову «Чемпионат»

«Оценивать это возвращение мы будем позже, когда появятся результаты, – заявила трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина. – Есть понятие массового психоза: то мы все уходим, то мы все приходим. Наверное, и первый уход, и второй очень эмоциональны. И я не знаю, есть или нет, но в группе Тутберидзе должен появиться психолог, и работать ему необходимо не только со спортсменами, но и с тренерами. Есть такое, что один ушел, и дальше все тоже начали думать: а почему, а что не так. Без родителей такие решения не принимают».

Фигурное катание ТЩК снова у Этери. Но проект Плющенко-тренера не провален 2 ЧАСА НАЗАД

Ирина Роднина Фото: Getty Images

В похожем духе высказался бывший партнер Родниной Александр Зайцев: «Эти маленькие девочки не выбирают. Родители смотрят, где им больше денег предложат и мечутся туда-сюда. Вот, например, переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко – от добра добра не ищут. Ты каталась в хорошей группе, в хороших условиях, с прекрасным тренером. Зачем тебе куда-то метаться? У Плющенко покаталась – опять что-то не устраивает!

Мне кажется, она переходила к Плющенко, чтобы ее катание было более стабильным. У Тутберидзе была конкуренция, девочки боролись, и это давало результат. Правильно ли, что Саша ушла к Тутберидзе? Мне кажется, что это не ее решение. Кто-то ее направляет. Все что ни делается, все к лучшему. Она теперь в своем коллективе, там те же девочки. Все теперь зависит от них самих. Все эти переходы пока не дают положительного результата, это просто нервотрепка. Любой переход к тренеру – смена обстановки, смена подхода. Она еще к Плющенко даже не успела привыкнуть».

«Не можем знать, что подвигло Сашу расторгнуть сотрудничество с Евгением, – приводит «Спорт-Экспресс» слова первой российской чемпионки мира Марии Бутырской. – Переход от тренера к тренеру и обратно нужен был для того, чтобы по-настоящему оценить Этери Тутберидзе как тренера, грубо говоря, «что имеем – не храним, потерявши – плачем».

Раз Саша к ней возвращается, она понимает, что кроме Этери Георгиевны, больше дать никто не может. Она же хотела больше получить. Попробовала у Плющенко – поняла. Выдержит ли конкуренцию у Тутберидзе? Саша сможет, Саше это нужно. Она такой человек, что ей как раз, наверно, очень комфортно кататься там, где есть конкуренция. Она спортсменка с большой буквы. Саша знает, ради чего она работает, ее это будет подхлестывать».

Александра Трусова Фото: Getty Images

Александр Жулин, тренер чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, считает , что академия Плющенко пока работает неэффективно.

«Думаю, что самая лучшая позиция сейчас у Тутберидзе – шесть-семьчеловек, который претендуют на призовые места на Олимпийских играх. Хочу ей пожелать только добра и плодотворной работы. Трусова – это замечательная спортсменка, которая делает самый большой и сложный контент. Ей явно не хватало выстроенной программы – хореография и скольжение. Косторная, например, вернула правильный аксель через месяц. Саша очень много лет каталась в школе у Этери Георгиевны, ей есть с чем сравнивать. Видимо, она сделала выбор в сторону Этери Георгиевны.

«Возможно, есть какие-то причины, которых мы не знаем. Что-то там разваливается – уходят тренеры и ученики. Что-то в этой системе дает какой-то сбой. А может, просто нужно время, чтобы адаптировать все это под тренерскую работу. Точно не знаю, чтобы это понимать нужно быть внутри коллектива».

Разумеется, высказался босс «Самбо-70» Ренат Лайшев, фактически подтвердивший переход до официального релиза от ФФККР.

«Как видите, я не врал, что она может вернуться. Такую возможность я не исключаю ни для Трусовой, да и вообще ни для кого, кто ушел. Для этого и старался, когда говорил про ее возвращение. Я буду защищать учеников и тренеров всегда. Это моя задача как руководителя», – цитирует Лайшева Sport 24

Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко в межсезонье-2020.

Также «Хрустальный» по тому же маршруту покинула Алена Косторная, но затем вернулась в «Самбо-70».

Фигурное катание Трусова ушла от Плющенко и, вероятно, вернулась к Тутберидзе 4 ЧАСА НАЗАД