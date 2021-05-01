Федерация фигурного катания России (ФФККР) официально подтвердила переход фигуристки Александры Трусовой к Этери Тутберидзе.

1 мая стало известно, что 16-летняя спортсменка прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко – об этом тренер официально объявил в инстаграме. Двукратный олимпийский чемпион намекнул, что спортсменка возвращается в прежнюю группу под руководство Этери Тутберидзе. Федерация наконец подтвердила эту информацию.

«Фигуристка вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе и уже сегодня провела первую тренировку в «Хрустальном», – говорится в официальном инстаграме ФФККР.

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Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в межсезонье-2020.

Также «Хрустальный» по тому же маршруту покинула Алена Косторная, но затем вернулась в «Самбо-70».

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