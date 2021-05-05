Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, при каких условиях завершит карьеру. В данный момент она сосредоточена на подготовке к олимпийскому сезону и разучивает четверной лутц.

Об условиях для завершения карьеры

– Весь этот сезон – это преодоление, все было через не могу и не хочу. Думала: господи, когда же уже все это закончится, когда я отдохну? Но, слава богу, все воздалось двойным успехом. Это стоило того.

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– Сколько ты планируешь еще кататься?

– Сколько лет мне будет позволять мое тело. Сейчас я хочу поехать на Олимпиаду. Посмотрим, как будет складываться следующий сезон.

– Ты делаешь великие вещи. Не чувствуешь себя особенной, что делаешь четверные, будучи взрослой, когда всем остальным, кто их также исполняет, по 15-16 лет?

– Не очень люблю говорить об этом. Я хочу достичь того, чтоб выделяться. Но я стараюсь над этим не думать, а работать. Просто хочу сделать еще больше для фигурного катания, для себя, чтоб оставить после себя хороший след и сказать: «Все. Я сделала все, что могла, и больше ничего не смогу. Можно завершать».

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Об изучении четверного лутца

– Я просто подумала, что это будет настолько круто, если я сделаю четверной лутц. Это будет несоизмеримая ни с чем победа над собой, если я выучу этот прыжок, переборю свои страхи. Эмоции, которые я получала при осознании, что могу выучить четверной лутц... Я решила попробовать. И на удочке это оказалось не так сложно и страшно. Пытаюсь сейчас перебороть себя и сделать четверной лутц уже без удочки. Уже перекручиваю, идет процесс над этим прыжком. Как только сделаю, это появится в соцсетях. Очень надеюсь и буду работать над этим.

– Ты хочешь сделать его просто так или вставить в программу?

– Пока для себя, это чисто моя цель. Про программы речи не идет. Опять же определенный челлендж в моей жизни, который я хочу побороть, – рассказала 24-летняя Туктамышева в интервью «Спорт-Экспрессу».

В сезоне-2020/21 Туктамышева взяла серебро чемпионата мира и в составе сборной России выиграла командный турнир World Team Trophy.

На тренировках Елизавета приземляла четверной тулуп, также она успешно вставляет в программы тройной аксель.

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