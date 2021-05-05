Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выполнила четверной лутц на удочке во время тренировки. Видеозапись прыжка появилась в инстаграме поклонников фигуристки. На чемпионате России 2020 года Туктамышева пыталась выполнить этот прыжок, но упала.
Фигуристка объясняла, почему она прыгает со страховкой. «Я до сих пор прыгаю с удочкой. Это нужно для того, чтобы выучить сложные элементы и не получить травму. Сейчас учу четверной лутц и, чтобы сделать его, работаю на удочке — чтобы понять ощущения. Четыре оборота в воздухе отличаются от трех. Когда тебе 24, твое тело очень против идти на риск. Я заставляю, говорю: «Давай!» – говорила Туктамышева в «Вечернем Урганте».
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- На тренировках Елизавета приземляла четверной тулуп, также она успешно вставляет в программы тройной аксель.
- В сезоне-2020/21 Туктамышева взяла серебро чемпионата мира и в составе сборной России выиграла командный турнир World Team Trophy.
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