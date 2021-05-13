Действующая фигуристка, выступающая в парном катании, на условиях анонимности рассказала о том, как страдала расстройством пищевого поведения. Она весила 29 кг, а партнер считал ее толстой.

«Я пила таблетки. «Два пальца» я никогда не делала, у меня это просто не получалось. Пила таблетки очень долго, очень долго мучилась. И тренеры об этом знали. Именно их поддержка помогла мне избавиться от этого. На данный момент я не пью таблетки, но проблема есть. Когда у меня начались проблемы с весом, я была на катке и услышала от подружек (если их можно так назвать), что есть такие таблетки – ты их пьешь и худеешь. Решила попробовать и подсела. Года три-четыре я на них сидела, это было мучительно. Один раз меня поймала мама, а она провизор – ругалась больше, чем тренеры.

Мама мне объяснила, что вообще бывает после этих таблеток, но мне тогда было без разницы, что от них будет, я хотела просто похудеть. От этих таблеток ты очень сильно опухаешь, так, что не можешь сгибать пальцы, утром сложно открыть глаза и просто больно ходить от того количества воды, что задерживается в организме. Я вообще ничего не ела, но вес не уходил на протяжении трех месяцев, все элементы сыпались, потому что я ничего не могла сделать и из-за всего этого стрессовала. И заедала стресс.

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Сейчас я хожу к диетологу, советуюсь с мамой, но, когда срываюсь, может быть плюс два килограмма за день. Это все очень влияет на психику. Ты вроде боишься есть, но понимаешь, что не можешь без этого. Если у меня что-то не получается на тренировках, я могу сорваться с правильного питания и голодать. Приходишь домой, плачешь из-за не получившейся тренировки, потом это все заедаешь и плачешь из-за цифры на весах.

На данный момент мне ничего не говорит мой партнер, он меня поддерживает. Хотя на моем опыте были неприятные случаи, когда я каталась еще с прошлым партнером. Я весила тогда 29 килограмм, и он взвешивал меня три раза в день, говорил, что я жирная. Один раз он меня даже ударил, это было точкой. Я хочу сказать, чтобы никто не пробовал никакие таблетки для похудения, даже если это советуют какие-то подружки. Вы затянете себя в такое болото, из которого очень сложно потом выбраться», – цитирует фигуристку Sport24 . Девушка пожелала остаться анонимной.

На ЧМ-2021 Россия взяла в парном катании золото (чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов) и бронзу (медаль досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому).

Также сборная России взяла полный пьедестал в женском одиночном катании и золото в танцах на льду.

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