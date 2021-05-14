Александр Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, как в семье называют его младшего брата Арсения. Сам Саша получил от родителей – Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской – прозвище Гном Гномыч.
«Арсюша не такой простой, как всем кажется. Несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует! Мы его называем директором», – написал Саша, выложив видео с семимесячным братом.
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Никнейм Арсения развеселил подписчиков. Вот пара комментариев:
«Директор директыч».
«Шикарно: гном и директор».
- Саша Плющенко занимается фигурным катанием в академии своего отца.
- В 2020 году он выиграл детские соревнования на турнире в «Самбо-70».
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