Александр Плющенко, восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, как в семье называют его младшего брата Арсения. Сам Саша получил от родителей – Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской – прозвище Гном Гномыч.

«Арсюша не такой простой, как всем кажется. Несмотря на юный возраст, он за всеми следит и всех контролирует! Мы его называем директором», – написал Саша, выложив видео с семимесячным братом.

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Никнейм Арсения развеселил подписчиков. Вот пара комментариев:

«Директор директыч».

«Шикарно: гном и директор».

Саша Плющенко занимается фигурным катанием в академии своего отца.

В 2020 году он выиграл детские соревнования на турнире в «Самбо-70».

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