Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в состав сборной России на сезон-2021/22.
По информации журналиста Василия Конова, обе фигуристки остались вне списка.
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Федерация фигурного катания России пока не огласила официальный состав команды на олимпийский сезон, но «Российская газета» поделилась инсайдом.
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.
Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.
- Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не выходила на соревновательный лед.
- Медведева также не выступала на турнирах с декабря-2019.
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