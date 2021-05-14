Состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон-2021/22 известен: пока не официально, а инсайдами от «Российской газеты» и частично Василия Конова. Список выглядит исключительно правдоподобно – с вероятностью в 99,99 процента именно такой в скором времени появится на сайте ФФККР.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Резерв: Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Евгений Семененко. Резерв: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

Фигурное катание Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России («РГ») ЧАС НАЗАД

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро.

Алина Загитова Фото: Imago

Что первым бросается в глаза? Конечно, отсутствие самых медийных и самых популярных фигуристок – чемпионки Пхёнчхана-2018 Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которые в сентябре 2020-го снова воссоединились в группе Этери Тутберидзе. Но их непопадание в национальную команду – не молния и не суперсенсация. Это абсолютно то, что должно было произойти. Даже не так – было бы странно, если бы этого не произошло.

Обе фигуристки безумно любимы болельщиками. Их фан-клубы срывают голоса на ледовых шоу, создают баннеры и дарят девушкам незабываемые дорогие подарки, но и Алина, и Женя не соревновались с декабря 2019 года. Последним стартом Загитовой стал финал Гран-при, где она заняла последнее шестое место. Вскоре в эфире Первого канала она объявила о приостановке соревновательной карьеры. Медведева чуть позже выступила на чемпионате России – но только в короткой программе. У фигуристки сломался конек, и она не вышла на произволку.

С тех пор обе выступали в ледовых шоу и спектаклях. Алина поступила в университет и повысила популярность, работая на Первом канале ведущей «Ледникового периода». Евгения в условиях пандемии и закрытых границ вернулась от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе. Трогательного воссоединения именно на соревновательном льду не получилось: Медведева лечила спину, а потом восстанавливалась от тяжелой формы коронавируса.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

То, что Загитова и Медведева не претендуют на участие в Олимпиаде, стало понятно примерно к началу календарного года всем, кроме их ярых фанатов, которые всячески пытаются закрыть глаза на очевидное. Триумфаторы прошлых Игр так и не выучили элементы ультра-си, отнюдь не с легкостью выполняют тройные прыжки на шоу, а в соперницах – уже не только ТЩК и Елизавета Туктамышева (кстати, Алена Косторная после невыразительного сезона у Плющенко попала только в резерв), но и самое новое поколение – 15-летние Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Исключение из состава Загитовой и Медведевой – один из редких логичных шагов со стороны ФФККР. Перманентное нахождение в составе звезд с непонятным соревновательным статусом всегда было болью русской фигурки. Последние ярчайшие примеры – Евгений Плющенко и Аделина Сотникова после Сочи-2014, которые не выступали, но получали государственное финансирование. Например, на постановку программ. Загитова и Медведева лишены этих плюшек, и все справедливо: силы федерации и ее спонсоров должны быть брошены на подготовку действующих фигуристок к Олимпийским играм.

Фигурное катание Пора забыть про Загитову и Медведеву. Будет другая дуэль 23/04/2021 В 09:51