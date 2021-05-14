Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Мое отсутствие в расширенном составе сборной считаю справедливым. Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание – вид спорта, где очень быстро все меняется.

Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. И таких примеров в мире фигурного катания было много. Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки», – написала 21-летняя Медведева в инстаграме.

Фигурное катание Медведева и Загитова больше не в сборной. И это правильно 3 ЧАСА НАЗАД

В список также не включили олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову.

Медведева не соревновалась с декабря 2019 года.

Фигурное катание Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России («РГ») 4 ЧАСА НАЗАД