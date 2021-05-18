Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему у нее нет детей.

«Я хотела, но плохо этим вопросом занималась. Но, знаете, я не убивалась по этому поводу, потому что меня всегда окружали дети. Потом думала, что я, пожалуй, сделала что-то неправильно, что могла бы осчастливить мужа. Нужно было этим вопросом заниматься серьезнее и гораздо раньше, лет в 18. Но, знаете, глянешь, какие дети у моих подруг и живется спокойнее, честно», – рассказала 74-летняя Тарасова в эфире программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова.

Татьяна Анатольевна находилась в студии на инвалидном кресле. Когда ведущий преподнес ей букет цветов, она сказала: «Я подниматься не буду. Потому что я встать-то не могу».

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Тарасова трижды была замужем. Последний супруг, пианист Владимир Крайнев, умер в 2011 году.

Ученики Татьяны Анатольевны выиграли 41 золотую медаль Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Она продолжает консультировать фигуристов, несмотря на проблемы со здоровьем.

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