Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась своим видением мужских измен. Девушка впризналась, что при определенных обстоятельствах готова простить мужчине такой серьезный проступок.

– 70% футболистов изменяют – потому что ты спортсмен, тебе это нужно на каком-то физическом уровне, партнера нет рядом, а тебе надо. Как бы ты это прокомментировала с точки зрения спортсменки?

– Не стоит сравнивать мужчин и женщин в этом плане. Потому что у мужчин, наверное, действительно потребности какие-то. Если брать меня, у меня нет такой потребности, если долго нет секса. Тем более что раньше я встречалась с Андреем [Лазукиным], все было нормально, удобно. Я считаю, что, если вы любите друг друга, уважаете и цените, вы не позволите такому случиться. Потому что измена, мне кажется, если ты начинаешь это делать, то и дальше пойдет. Это классическая фраза, я с этим не сталкивалась, но, наверное, это так.

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– Думала об этом в смысле «могла бы ты»?

– Я не знаю. Наверное, у всех бывают ситуации, когда просто вспышка страсти происходит. Но, наверное, нет.

– А могла бы простить?

– Да. Мужчинам бывает это действительно нужно. Но это, естественно, в зависимости от ситуации, не то, что «ладно, дорогая, я пошел», и в итоге пошел не туда. Бывают ситуации, когда женщина явно спровоцировала. А вас очень легко, если честно, ха-ха! Поэтому в зависимости от ситуации в каком-то случае я бы смогла, мне кажется. Но, опять же, я говорю без опыта. Возможно, на деле я скажу совершенно другое, – сказала Туктамышева в шоу «50 вопросов. Спорт» на сервисе PREMIER.

Туктамышева встречалась с российским фигуристом Андреем Лазукиным.

Фигуристка была капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.

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