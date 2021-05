Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Елена Ильиных снялась в клипе популярной австралийской певицы Sia.

27-летняя фигуристка появилась в ролике на песню Music восьмого студийного альбома Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture. Ильиных в легком платье от Dolce & Gabbana станцевала на замерзшем озере. Съемки проходили в Майами и на Аляске. Режиссером и креативным продюсером клипа стал муж Елены Сергей Полунин.

«Песни Sia – особый мир, который покорил сердца миллионов слушателей, это фейерверк эмоций и чувств. Возможность прикоснуться к этому прекрасному миру музыки и поделиться своей историей – это огромный кредит доверия нашей команде. Для нас было важно, чтобы каждый кадр, каждое движение, каждый взгляд зритель пропустил через себя. Мы были всем сердцем настолько увлечены процессом, что даже самые смелые идеи для съемок легко реализовывались. Это было прекрасное приключение!» – цитирует Ильиных Hello Russia

На Олимпиаде в Сочи Елена стала чемпионкой командного турнира и взяла бронзу личного. Она выступала в танцах на льду с Никитой Кацалаповым.

После Сочи дуэт распался. Ильиных стала кататься с Русланом Жиганшиным, но завершила карьеру.

