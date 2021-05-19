Американский фигурист Джонни Вейр станцевал под композицию певицы Манижи, которая представляет Россию на Евровидении-2021.

36-летний Вейр включил на катке песню «Русские женщины» и показал импровизированный номер.

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До этого Джонни поставил Манижу на первое место в собственном хит-параде. Исполнительница пробилась в финал конкурса со второго места.

Вейр завершил любительскую карьеру в 2013 году и с тех пор регулярно выступает в шоу.

Фигурист свободно разговаривает по-русски.

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