Американский фигурист Джонни Вейр станцевал под композицию певицы Манижи, которая представляет Россию на Евровидении-2021.
36-летний Вейр включил на катке песню «Русские женщины» и показал импровизированный номер.
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До этого Джонни поставил Манижу на первое место в собственном хит-параде. Исполнительница пробилась в финал конкурса со второго места.
- Вейр завершил любительскую карьеру в 2013 году и с тех пор регулярно выступает в шоу.
- Фигурист свободно разговаривает по-русски.
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