Россия и остальной мир в фигурном катании гонятся за многооборотными прыжками: официально не исполнены на соревнованиях только четверной риттбергер у женщин и четверной аксель в принципе.

Фигуристы выкладывают видео исполнения различных четверных и сложнейших прыжковых комбинаций в соцсетях, но иногда – не итоговую успешную попытку, а своеобразный набросок с помощью страховки-удочки. Недавно четверной лутц на удочке показала Елизавета Туктамышева, тройной аксель со страховкой – Дарья Усачева из группы Этери Тутберидзе.

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В 2019 году юный спортсмен из ЦСКА Максим Белявский прыгнул на удочке пятерной тулуп, но это вопреки болельщицким ожиданиям не впечатлило экспертов. «На тренажере Мишина можно так навращать и десять, и 12, и 100 оборотов», – отреагировала Татьяна Тарасова. «Мальчик сколько весит? Килограммов сорок? Его можно поднять – и он будет крутиться. Мы на этой удочке пятерные аксели прыгали еще миллиард лет назад», – в таком же духе высказался Алексей Ягудин.

За фигуристов, которые пользуются лонжей в процессе разучивания элементов, было даже обидно, но 20 мая Евгений Плющенко выложил видео, в общем-то доказывающее правоту Тарасовой и Ягудина. Он показал работу со страховкой 9-летней Арины Парсеговой.

Девочка заходит на аксель, а Плющенко поднимает ее на удочке. Фигуристка взмывает в воздух и крутит полтора, два с половиной, три с половиной, еще больше оборотов – больше десяти! – практически пролетая над катком. Разумеется, в обычных условиях такое невозможно.

Выглядит очень завораживающе – но не более. Со спортивной точки зрения считать выполненный со страховкой супермногооборотный прыжок большим шагом вперед действительно неправильно. Но изучение на удочке тройного акселя, четверных и даже (в недалеком будущем) пятерных – важная часть подготовки для появления у фигуриста уверенности.

Александра Трусова исполнила четверной риттбергер на тренировке, но пока не пробовала на соревнованиях.

Аксель в 4,5 оборота в течение нескольких лет разучивает двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

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