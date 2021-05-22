Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами.
Пострадавшая пришла домой к мужчине договориться о занятиях вместе со своей знакомой. Тренер встретил женщин в подъезде с оружием. Когда его спросили, зачем он взял пистолет, тренер выстрелил в голову одной из женщин, сообщает «Рен ТВ».
- Пострадавшая, которая также работала тренером по фигурному катанию, сразу была госпитализирована.
- В данный момент высняются обстоятельства произошедшего.
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