Появились первые фото российской фигуристки Евгении Медведевой в образе Кити Щербатской для ледового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина».
21-летняя Медведева выступит в непривычном амплуа и будет исполнять парные элементы в дуэте с Александром Энбертом, который исполнит роль Константина Левина.
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- «Анну Каренину» покажут в Сочи в июле 2021 года.
- Медведева и Энберт – серебряные призеры Олимпийских игр Пхёнчхана-2018 в командном турнире. Энберт выступал в паре с Натальей Забияко.
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