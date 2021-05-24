Опубликовано 24/05/2021 в 10:26 GMT | Обновлено 24/05/2021 в 10:45 GMT

Появились первые фото российской фигуристки Евгении Медведевой в образе Кити Щербатской для ледового спектакля Ильи Авербуха «Анна Каренина».

21-летняя Медведева выступит в непривычном амплуа и будет исполнять парные элементы в дуэте с Александром Энбертом, который исполнит роль Константина Левина.

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«Анну Каренину» покажут в Сочи в июле 2021 года.

Медведева и Энберт – серебряные призеры Олимпийских игр Пхёнчхана-2018 в командном турнире. Энберт выступал в паре с Натальей Забияко.

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