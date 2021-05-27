Российская фигуристка Алина Загитова не примет участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться», – приводит слова Горшкова РБК.
  • Заявка сборной на олимпийский сезон сформируется по спортивному принципу, исходя из результатов в завершившемся сезоне на официальных международных и всероссийских соревнованиях.
  • В расширенный список кандидатов в женскую сборную России входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова.
Фигурное катание
Медведева и Загитова больше не в сборной. И это правильно
14/05/2021 В 07:48
Евгения Медведева и Алина Загитова больше не в сборной России. Это правильно и справедливо
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Фигурное катание
Загитова и Медведева не вошли в состав сборной России («РГ»)
14/05/2021 В 06:49
Фигурное катание
Пора забыть про Загитову и Медведеву. Будет другая дуэль
23/04/2021 В 09:51