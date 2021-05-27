Российская фигуристка Алина Загитова не примет участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
«Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться», – приводит слова Горшкова РБК.
- Заявка сборной на олимпийский сезон сформируется по спортивному принципу, исходя из результатов в завершившемся сезоне на официальных международных и всероссийских соревнованиях.
- В расширенный список кандидатов в женскую сборную России входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова.
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