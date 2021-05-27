Президент федерации фигурного катания России Александр Горшков объявил новость, которая почему-то стала бомбой в среде фанатов фигурного катания: олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова не выступит на Играх-2022. Для тех, кто не верит – вот точные слова функционера для РБК в ответ на прямой вопрос: «Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться».

Цитату стали обсуждать на сайтах и форумах. По сути, это первое более-менее точное и внятное заявление кого-либо о новых олимпийских перспективах Загитовой. До этого и сама Алина, и близкие к ней спикеры ограничивались расплывчатым «все возможно». Другое дело, что уверенность Горшкова – явление очень непривычное. Обычно он ни о чем не в курсе, и тогда слух стопроцентно подтверждается. Но это лирика и фигурный мем – вернемся к Загитовой и восстановим хронологию.

В последний раз Алина соревновалась в сезоне-2019/20 после победы на чемпионате мира. Она выступила на двух этапах Гран-при: во Франции стала второй за вышедшей во взрослые Аленой Косторной с тройным акселем, в Японии уступила еще и Рике Кихире. Сумма 2+3 позволила Загитовой выйти в финал серии, но там фигуристка неудачно откатала произвольную программу и заняла последнее шестое место, проиграв Косторной, Щербаковой, Трусовой, Кихире и Теннелл. Алина выглядела разбитой в kiss and cry, а на показательные выступления не вышла.

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Этери Тутберидзе и Алина Загитова Фото: Getty Images

Через пять дней после гала-шоу финала, 13 декабря, Загитова в эфире программы «Время» на Первом канале объявила о приостановке спортивной карьеры. На тот момент это означало, что она выступит на чемпионате России и не будет претендовать на поездку на чемпионат Европы-2020 и чемпионат мира, который в итоге отменили из-за коронавируса. Но в конце мая 2021-го мечтать о соревновательных перспективах Загитовой могут только идеалисты.

Пока мир стоял на пандемийной паузе, Алина отметила 18-летие, получила водительские права, окончила школу и поступила в РАНХиГС на факультет журналистики. Потом вела с Алексеем Ягудиным шоу «Ледниковый период», став еще ближе к шоу-бизнесу: сперва олимпийская чемпионка чувствовала себя неуверенно в новой роли и сталкивалась с критикой, но к последним выпускам освоилась. Конечно, не до уровня профессиональной ведущей, но до приглашенной звезды, которая справляется с предложенной работой и стремится к прогрессу.

Параллельно Загитова выступала в разнообразных ледовых шоу и спектаклях. У Татьяны Навки в «Аленьком цветочке», на культовом для звезд фигурки Art On Ice в Швейцарии, в шоу Этери Тутберидзе с лучшими старыми и классными новыми показательными номерами от Ильи Авербуха и, конечно, Даниила Глейхенгауза – тот не скрывая считает Алину своей музой. «Эсмеральда», «Внутренний свет», Outro – все постановки стали любимыми у болельщиков, но ни одна так и не переросла в соревновательную программу. К сожалению, небезупречный прокат «Клеопатры» в декабре 2019 года – последнее выступление Загитовой в качестве действующей спортсменки.

Почему Алина не поедет на Олимпиаду-2022?

Отобраться на Игры в составе женской сборной России – одна из сложнейших задач в мире на данный момент. Квот всего три, и на них железно претендуют семь фигуристок: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, разумеется – Елизавета Туктамышева, а также выходящие во взрослые Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. С очень-очень (и еще раз очень) большой натяжкой сюда можно приплюсовать Евгению Медведеву, Анастасию Гулякову и Елизавету Нугуманову.

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова Фото: Getty Images

В боевой семерке элементами ультра-си не владеет только Усачева, но ее стабильность – отсылка к безупречной Медведевой 2016-2017 годов. И не факт, что сложные прыжки не проклюнутся у Даши к олимпийскому сезону: под руководством Сергея Дудакова она активно отрабатывает триксель и уже выполняет его с помощью страховки. Остальные владеют россыпью четверных, у Туктамышевой есть ее эталонный тройной аксель. Тройной лутц-тройной риттбергер Загитовой, с помощью которого она выиграла Олимпиаду, из отбора-2022 будет нафталином.

Безусловно, если бы Алина восстановила свой прыжковый набор 2018-2019, она бы стала конкурентоспособной даже без ультра-си. Ей бы ставили очень высокие компоненты за взрослое осознанное катание, репутацию и титулы – тем более на чемпионате России. Поэтому да: в отрыве от реалий Загитова теоретически смогла бы попасть в тройку ЧР и пройти олимпийский отбор. Ключевых вопросов два: может ли она это физически и хочет ли?

Возвращение прыжков после долгой паузы – даже тройных – кропотливая и сложная работа. После локдауна инстаграм группы Тутберизе выложил видео, на котором девчонки впервые выходят на лед после месяцев домашних тренировок. Они чуть ли не держались за бортик – об исполнении элементов речи не шло. На шоу Загитова исполняет старшие тройные, лутц и флип, но с попеременным успехом: иногда с падениями, иногда – со степ-аутами. В апреле она наконец сделала каскад с тулупом впервые за долгое время, но не в показательном прокате, а на разминке перед шоу как отдельный элемент. В двух соревновательных программах – четыре каскада, один из которых состоит из трех прыжков.

Алина Загитова Фото: Imago

В текущей форме Алина не потянет необходимый для олимпийского отбора контент: она визуально прибавила в весе, стала мощнее и уже не выглядит той тростиночкой, которой порхала в красной пачке на льду Пхёнчхана. Это не укор и не минус: Загитова отлично выглядит, и никто в здравом уме не будет называть ее толстой, кроме неадекватных хейтеров. Но для попадания на Олимпиаду в составе сборной России и в условиях конкуренции группы Тутберидзе Алине необходимо возвращать прежний боевой вес, а затем – очень постепенно – все ключевые прыжки. Времени катастрофически мало: сейчас фигуристы завершают отпуск на море и вскоре вернутся к тренировкам и постановкам новых программ. Уже в сентябре – контрольные прокаты.

Нужно ли Загитовой снова возвращаться в сложный изнуряющий режим ради отбора на Олимпиаду, который она, вероятно, не пройдет? Очень вряд ли, и ее можно понять. Алина стала селебрити: ее имя собирает стадионы и обеспечивает бешеные рейтинги телевизионным программам, она общается на равных со звездами российского шоу-бизнеса, а сейчас находится в Японии в качестве почетной гостьи, встречаясь с политиками и другими значимыми людьми. Поэтому пусть фанаты, требующие ее возвращения на лед, ответят: а им самим хотелось бы променять такую жизнь, имея все титулы, на подготовку к сезону? С усиленным режимом тренировок, контролем за питанием? Вот и Алину это, видимо, больше не прельщает. Но, конечно, хотелось бы услышать это от нее, а не от Александра Горшкова. Тогда вопрос закроется для всех и окончательно.

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