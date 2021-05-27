Опубликовано 27/05/2021 в 11:30 GMT | Обновлено 27/05/2021 в 11:45 GMT

Российская фигуристка Евгения Медведева не примет участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это подтвердил глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

«Все, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит», – приводит слова Горшкова Sport24

Ранее Горшков сообщил, что Алина Загитова не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Заявка сборной на олимпийский сезон сформируется по спортивному принципу, исходя из результатов в завершившемся сезоне на официальных международных и всероссийских соревнованиях.

В расширенный список кандидатов в женскую сборную России входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова.

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