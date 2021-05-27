Российская фигуристка Евгения Медведева не примет участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это подтвердил глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
«Все, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит», – приводит слова Горшкова Sport24.
- Ранее Горшков сообщил, что Алина Загитова не выступит на Олимпиаде-2022 в Пекине.
- Заявка сборной на олимпийский сезон сформируется по спортивному принципу, исходя из результатов в завершившемся сезоне на официальных международных и всероссийских соревнованиях.
- В расширенный список кандидатов в женскую сборную России входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова.
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