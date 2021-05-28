Второй фигурист из России за девять дней сменил спортивное гражданство. Егор Мурашов будет представлять на соревнованиях сборную Швейцарии.

Тренер 21-летнего фигуриста Виктория Буцаева сообщила, что Мурашова уже отчислили из школы, где он занимался. «Егор намерен выступать за Швейцарию и уже официально покинул нашу школу. Причиной его отчисления явился именно переход в другую страну, а не уровень результатов», – приводит слова Буцаевой ТАСС

В середине мая другой ученик Буцаевой, 22-летний Владимир Самойлов, также сообщил ФФККР о желании поменять спортивное гражданство. Самойлов пытается пробиться в сборную Польши. Пока Федерация фигурного катания России только получила заявление на переход, рассматриваться оно будет позже, сообщает «СЭ».

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На последнем чемпионате России Егор Мурашов занял 13-е место.

Самойлов становился шестым на чемпионате России-2018.

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