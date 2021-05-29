Министр спорта России Олег Матыцин оценил статус титулованных фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые не попали в предварительный состав национальной команды на олимпийский сезон-2021/22.

На пресс-брифинге по окончании форума «Российская Арктика – территория спорта и туризма» Матыцин ответил на вопрос о возможном участии спортсменок в Олимпиаде-2022.

«Они для меня, безусловно, были и будут ведущими спортсменами. Но их статус определяет Федерация фигурного катания на коньках России. Вопросы к Федерации, решение за ними», – цитирует министра «Спорт-Экспресс»

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На ОИ-2018 Загитова выиграла золото, Медведева – серебро. Обе стали серебряными медалистками командного турнира.

В расширенный список кандидатов в женскую сборную России входят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова.

Ранее глава ФФККР Александр Горшков заявил, что Загитова и Медведева не выступят на ОИ-2022, но в тот же день опроверг собственные слова.

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