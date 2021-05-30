Опубликовано 30/05/2021 в 11:16 GMT | Обновлено 30/05/2021 в 11:22 GMT

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сел за руль кабриолета и выехал на лед своей академии.

38-летний Плющенко провел ледовый тест-драйв Porsche 911 Turbo Cabriolet ярко-зеленого цвета, проехав круг по катку.

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В 2021 году академию «Ангелы Плющенко» покинули две фигуристки сборной России – Александра Трусова и Алена Косторная вернулись к Этери Тутберидзе.

Лучшее тренерское достижение Плющенко – бронза Трусовой на ЧМ-2021.

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