Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сел за руль кабриолета и выехал на лед своей академии.
38-летний Плющенко провел ледовый тест-драйв Porsche 911 Turbo Cabriolet ярко-зеленого цвета, проехав круг по катку.
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- В 2021 году академию «Ангелы Плющенко» покинули две фигуристки сборной России – Александра Трусова и Алена Косторная вернулись к Этери Тутберидзе.
- Лучшее тренерское достижение Плющенко – бронза Трусовой на ЧМ-2021.
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