Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова порассуждала о длительности отпуска у фигуристов и упрекнула Этери Тутберидзе, которая иногда позволяет своим ученикам отдыхать по месяцу.

«В фигурном катании коротким отпуском никого не удивишь. Хотя в последние годы некоторые тренеры позволяют ученикам отдыхать по две-три недели. А Этери Тутберидзе, как я слышала, может и на месяц отпустить. Если сезон был удачный. На мой взгляд, затяжные каникулы – огромный риск. По крайней мере, в нашем виде спорта, где парочка лишних килограммов – уже проблема. А кто-то способен из отпуска и больше привезти. В такой ситуации все, что на льду наработано, летит в тартарары.

У моих учеников отдых в июле продлится ровно десять дней. Мне в бытность действующей фигуристкой этого хватало. Успевала перевести дух, набраться впечатлений – и в то же время не растерять форму. Денька два могла, конечно, побездельничать. А потом – все, за работу!» – написала 24-летняя Сотникова в колонке для «Спорт-Экспресса»

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Из семи фигуристок, которые вошли в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22, шесть представляют группу Тутберидзе.

Сотникова официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года, хотя не выходила на соревновательный лед с 2015 года. Она открыла свою школу и начала тренерскую карьеру.

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