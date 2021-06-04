Бывшая японская фигуристка Юко Кавагути рассказала, чем занимается после завершения карьеры.

– Мне нравится тренировать. Даже даю индивидуальные уроки. А вот принимать приглашение своего партнера не хочу. Это полностью ограничит мою свободу. Да и с основной работой возникнут проблемы.

– Если не секрет, какая у вас основная работа?

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– Массаж лица в одном из салонов красоты в центре Санкт-Петербурга. Мне эта работа очень нравится. Когда начались коронавирусные ограничения, поняла, что нужно иметь и какой-то запасной аэродром кроме фигурного катания. Индустрия красоты – это беспроигрышный вариант. Когда сама выступала, знала: массаж лица очень помогает спортсменам. Совсем с другим настроением выходишь на лед.

– Среди ваших клиентов есть известные фигуристки?

– Пока нет. Может быть, когда узнают о моем занятии, подтянутся. Правда, один раз приходила Елизавета Туктамышева. Она еще очень молодая, а вот тем, кто постарше, массаж лица перед соревнованиями просто необходим, – приводит слова Кавагути «Р-Спорт»

Юко Кавагусти выступала за Россию в паре с Александром Смирновым.

Фигуристка – двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию.

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